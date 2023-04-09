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Лепехин — о 14 пенальти «Ростова» в сезоне: «Молодцы, правильно делают»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал 14 одиннадцатиметровых, назначенных в пользу «Ростова» в этом розыгрыше РПЛ.

Когда ввели ВАР, я сразу сказал: это хороший шанс для тренеров, которые могут хитрить. С помощью этой системы можно менять тактику игры. Любое падение в штрафной — судьи могут посмотреть монитор. А там, в штрафной, всегда есть контакт. Он может быть незначительным, но на видеоповторе видно, что рукой, допустим, футболист другого касается. Судья обязан назначать пенальти. Вот и все.

— То, что тренеры «Ростова» используют: у них уже 14 пенальти за чемпионат.
— Ну и молодцы, правильно делают. Я бы тоже такое практиковал, если бы была такая возможность. Но во второй лиге, к сожалению, нет ВАР, — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

«Ростов» с 44 очками занимает второе место в РПЛ. В 22-м туре ростовчане в гостях сыграют с «Оренбургом». Матч пройдет 10 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-var-daet-vozmozhnost-menyat-taktiku-igry-dostatochno-upast-kriknut-budet-penal-ti/
Константин Лепехин
Футбол
ФК Ростов
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