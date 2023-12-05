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Сегодня, 08:30

Мор: «Бериша — провокатор! Но и реакция Абаскаля абсолютно недопустима»

Александр Кружков
Обозреватель
Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» прокомментировал стычку полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши и главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

— Бериша — провокатор! Вот зачем он после гола «Ахмата» понесся к спартаковской скамейке, прыгнул с двух ног в полуметре от Абаскаля? Так себя вести нельзя! Но и реакция тренера, который набросился на игрока, абсолютно недопустима.

— Бериша тоже заслуживал удаления?

— По понятиям — сто процентов! А по букве закона... На этот вопрос может ответить лишь тот, кто четко знает правила и их трактовку.

Гильермо Абаскаль. «Антигерои тура — Бериша, Абаскаль и Кержаков». Мор — о стычке в Грозном, поражении «Зенита» и словах Карпина

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/eduard-mor-o-stychke-spartaka-i-ahmata-v-groznom-i-futbole-v-snegopad-v-moskve-intervyu-po-itogam-17-go-tura-rpl-2153628/
Бернард Бериша
Гильермо Абаскаль
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