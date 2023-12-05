Сегодня, 08:30
Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» прокомментировал стычку полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши и главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
— Бериша — провокатор! Вот зачем он после гола «Ахмата» понесся к спартаковской скамейке, прыгнул с двух ног в полуметре от Абаскаля? Так себя вести нельзя! Но и реакция тренера, который набросился на игрока, абсолютно недопустима.
— Бериша тоже заслуживал удаления?
— По понятиям — сто процентов! А по букве закона... На этот вопрос может ответить лишь тот, кто четко знает правила и их трактовку.