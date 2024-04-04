Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

4 апреля, 19:57

Мостовой: «У «Зенита» нет прежней мощи, интрига в РПЛ будет до самого конца»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской интриге в РПЛ.

«Я еще с самого начала говорит, что интрига в этом сезоне будет до самого конца. Все еще будет меняться, сейчас нет стабильной команды в РПЛ. Все выровнялись. У «Зенита» состав и по круче остальных, может, но уже нет той прежней мощи. «Краснодар» не сказал своего последнего слова. Их очная игра в Краснодаре и решит чемпионскую гонку», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 21 матча «Зенит» с 41 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (40 баллов) идет на второй строчке. «Динамо» (38) располагается на третьей позиции.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
ФК Зенит
2
Обсудить
Читайте также
Коршков может подписать контракт с «Автомобилистом»
Chess.com окончательно забанил Владимира Крамника
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Челябинск без Фукале, первый овертайм в серии и Ярославль в отрыве. Что случилось в матче «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
«Динамо» не проиграет «Спартаку», а «Зенит» сохранит первое место. Прогнозы на 23-й тур РПЛ
Тур потенциальных отставок. Перемены не исключены в «Спартаке» и «Локомотиве»
На матче РПЛ «Динамо» — «Спартак» ожидается более 20 тысяч зрителей
Мор: «Есть сомнения, что «Спартак» забьет «Динамо»
Овчинников: «Удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль в «Спартаке»
Кечинов рассказал, какого игрока «Спартака» ему напомнил Педро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Титов о Педро: «Парню 18 лет, а он такое вытворяет!»

Агент Корначини: «Ловат может достичь таких же высот, как и Марсело»