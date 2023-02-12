Мостовой верит, что в нынешнем сезоне РПЛ будет интрига в борьбе за чемпионство

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от второй части РПЛ.

«Главная интрига — смогут ли команды догнать «Зенит». Все-таки шесть очков — это не много. Если бы было девять, то никакой интриги. Но сейчас одна осечка «Зенита» — и уже запара. Пока у «Спартака» все неплохо. Верю, что эта интрига будет», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Лидирует — «Зенит» (42 очка).