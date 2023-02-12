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Сегодня, 22:08

Мостовой верит, что в нынешнем сезоне РПЛ будет интрига в борьбе за чемпионство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от второй части РПЛ.

«Главная интрига — смогут ли команды догнать «Зенит». Все-таки шесть очков — это не много. Если бы было девять, то никакой интриги. Но сейчас одна осечка «Зенита» — и уже запара. Пока у «Спартака» все неплохо. Верю, что эта интрига будет», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4994161-aleksandr-mostovoj-odna-osechka-zenita-v-rpl-uzhe-zapara-veryu-chto-intriga-budet.html
Александр Мостовой
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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