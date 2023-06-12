Мостовой: «Не поеду на стажировку к Карпину, и вообще у меня настрой на Европу»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что не будет проходить стажировку у главного тренера «Ростова» и национальной команды Валерия Карпина после получения тренерской лицензии.

«Нет, к Карпину на стажировку не пойду. У нас с ним нет никах отношений — было бы странно идти именно к нему. И вообще в РПЛ я бы не стажировался. У меня настрой на Европу. Если буду проходить стажировку или что-то подобное, то только в Европе. Но там посмотрим, как все сложится», — цитирует Мостового Sport24.

Ранее стало известно о том, что экс-полузащитник будет проходить обучение в академии РФС по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».

Будучи футболистом, Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Сельту», «Алавес» и другие команды. В составе красно-белых он стал двукратным чемпионом СССР.