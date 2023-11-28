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Сегодня, 20:22

Мостовой заявил, что Тюкавин в настоящее время выглядит предпочтительнее Смолова

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о Федоре Смолове и Константине Тюкавине из «Динамо».

«Подбор исполнителей у «Динамо» — один из сильнейших в российском чемпионате. В атаке у команды очень достойная конкуренция — на каждую позицию по два игрока. Тюкавин или Смолов? Прямо сейчас Тюкавин предпочтительнее. Федор уже играет вспышками, не показывает высокий уровень игры в каждом матче», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 20 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами. На счету 33-летнего Смолова 4 забитых мяча и 4 голевые передачи в 19 играх.

«Динамо» набрало 28 очков за 16 туров и располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-sejchas-tyukavin-predpochtitel-nee-smolova/
Александр Мостовой
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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