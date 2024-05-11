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Сегодня, 19:11

Мусаев — о поражении «Краснодара» в матче со «Спартаком»: «Опустошены»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

— Как будете настраивать команду дальше?

— Опустошены. Надо приезжать и тренироваться, найти силы. Это будет сложно. Нужно найти мужество в себе и продолжить. Ради болельщиков и семей.

— Кади не забил достаточное количество моментов. Что с ним?

— Четыре стопроцентных момента, но не забивается. Значит, нужно сильнее тренироваться, Легко списать все на невезение, но мы должны это решить, чтобы стать чемпионами. Определенное давление сказывается на игроках, поэтому они не могут забить.

«Спартак» (46 очков) поднялся на четвертое место в РПЛ. «Краснодар» (50) остается вторым, но может опуститься на третью строчку по итогам тура, если «Динамо» (50) наберет очки в матче с «Балтикой». «Быки» не сумели одержать победу и забить в третьем матче кряду.

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Мурад Мусаев
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