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Сегодня, 19:10

Мусаев: «Извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, должен играть лучше»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение клуба в матче 28-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1).

В последних трех встречах РПЛ «быки» не смогли отличиться забитыми мячами, набрав в них 1 очко.

«В каждом из трех матчей мы не заслуживали того, что вышло. Было много возможностей, но мы пропускаем легкие мячи. Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше. Ребята вышли с настроем. Каждый отдал силы, но мы теряем шансы. Чемпионства ждал весь город, но мы не теряем шансы. Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, должен играть лучше», — сказал Мусаев.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Романа Зобинина в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. «Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

18 мая краснодарцы проведут выездную встречу с «Сочи».

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Мурад Мусаев
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