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Главный тренер «Краснодара» Мусаев: «Чемпионская гонка... думаю, мы упустили момент»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) ответил на вопрос о возможном чемпионстве команды.

— Стоит упростить игру?

— Я пришел сюда и меня назначили не для того, чтобы упрощать. У клуба есть видение, мы это обговорили. Я не могу ее упрощать. Иногда есть соблазн играть в пять защитников. Не хочу идти этим путем, мы уже выбрали отказ от низкой линии. Выбрали и идем, вот и все.

— Часто слышим, что «Краснодар» психологически не готов к чемпионству. Можно так сказать? И закончилась ли чемпионская гонка?

— Если мы не даем результат, можно говорить, что угодно. У нас были возможности, мы их упустили. Вы в праве говорить все, что угодно. Чемпионская гонка... думаю, мы упустили момент.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Романа Зобнина в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. «Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

«Краснодар» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. На первой строчке находится «Зенит» (51), на третьей — «Динамо» (50).

Сине-бело-голубые на данный момент играет с ЦСКА, счет в матче 1:0 в пользу армейцев. Бело-голубые сегодня встретятся с «Балтикой», начало — в 21.30 мск.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Мурад Мусаев
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