26 ноября, 14:10
Бывший президент РФС Виталий Мутко в интервью «СЭ» прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».
— О конкуренции внутри страны: следите за российским чемпионатом?
— Конечно, смотрю! Могу сказать, что «Спартак» по-прежнему самый непредсказуемый клуб. Ни для кого не секрет, что я с Федуном дружил и дружу уже много лет.
— Как отреагировали на его уход из «Спартака»?
— Скучно будет! Ну а кого теперь будут критиковать? Думаю, что ему нелегко далось это решение. Он вкладывал в клуб много своих ресурсов, а потом пошли санкции...
На самом деле с его стороны принято правильное решение. Клуб привязали к крупной компании. Теперь собственником является «Лукойл». Сейчас у «Спартака» твердая экономическая основа. Теперь надо разобраться с менеджментом, а дальше — болельщики. Все должны знать и понимать, как развивается клуб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования