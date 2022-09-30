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Сегодня, 12:47

Наир Тикнизян ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Наир Тикнизян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал о вероятности смены спортивного гражданства.

— Ты имеешь право на смену спортивного гражданства?

— Да, но тут вопрос желания.

— Что у тебя с этим?

— Пока ничего.

— Тебя звонят из Армении (сейчас)?

— Нет. Звонили. Мы на связи с Федерацией футбола Армении. Я к ним отношусь с максимальным уважением. В жизни все может поменяться, сказал им: «Если я сегодня сказал нет, то завтра я скажу да». Все будет зависеть от того, примут ли они меня или нет. Но я это говорю не к тому, что что-то будет. Не знаю, что будет завтра. Живем сегодняшним днем.

— Когда они последний раз с тобой связывались?

— Наверное, полгода назад.

— Получается, сейчас ты ждешь Россию?

— Я ничего не жду. Жду, что моя команда будет побеждать, — для меня сейчас это важнее любых сборных. Хочу, чтобы «Локомотив» поднялся в таблице как можно выше. А сборная для меня на данный момент второстепенна.

В Российской премьер-лиге «Локомотив» с 9 баллами располагается на 12-й позиции.

Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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