Наир Тикнизян ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства

Сегодня, 12:47
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал о вероятности смены спортивного гражданства.
— Ты имеешь право на смену спортивного гражданства?
— Да, но тут вопрос желания.
— Что у тебя с этим?
— Пока ничего.
— Тебя звонят из Армении (сейчас)?
— Нет. Звонили. Мы на связи с Федерацией футбола Армении. Я к ним отношусь с максимальным уважением. В жизни все может поменяться, сказал им: «Если я сегодня сказал нет, то завтра я скажу да». Все будет зависеть от того, примут ли они меня или нет. Но я это говорю не к тому, что что-то будет. Не знаю, что будет завтра. Живем сегодняшним днем.
— Когда они последний раз с тобой связывались?
— Наверное, полгода назад.
— Получается, сейчас ты ждешь Россию?
— Я ничего не жду. Жду, что моя команда будет побеждать, — для меня сейчас это важнее любых сборных. Хочу, чтобы «Локомотив» поднялся в таблице как можно выше. А сборная для меня на данный момент второстепенна.
В Российской премьер-лиге «Локомотив» с 9 баллами располагается на 12-й позиции.