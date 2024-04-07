Нападающий ЦСКА Мусаев: «Непростая победа над «Факелом»

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в матче 23-го тура РПЛ.

— Какие эмоции были в матче FONBET Кубка России против «Балтики»?

— Приятно было вернуться. Хорошие моменты связанные с этим клубом. Только положительные эмоции. Каждый матч стараемся выигрывать.

— Было давление от «Факела»?

— Непростая победа. Просто не бывает. По нашему настрою было видно, как мы заряжены.

— Не хватало ли болельщиков ЦСКА?

— Видел, что болельщиков «Факела» много, но и поддержка наших болельщиков была потрясающей!

ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.