Нападающий ЦСКА Мусаев: «Непростая победа над «Факелом»

Сегодня, 17:42
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в матче 23-го тура РПЛ.
— Какие эмоции были в матче FONBET Кубка России против «Балтики»?
— Приятно было вернуться. Хорошие моменты связанные с этим клубом. Только положительные эмоции. Каждый матч стараемся выигрывать.
— Было давление от «Факела»?
— Непростая победа. Просто не бывает. По нашему настрою было видно, как мы заряжены.
— Не хватало ли болельщиков ЦСКА?
— Видел, что болельщиков «Факела» много, но и поддержка наших болельщиков была потрясающей!
ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.