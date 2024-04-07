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Сегодня, 17:42

Нападающий ЦСКА Мусаев: «Непростая победа над «Факелом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в матче 23-го тура РПЛ.

— Какие эмоции были в матче FONBET Кубка России против «Балтики»?

— Приятно было вернуться. Хорошие моменты связанные с этим клубом. Только положительные эмоции. Каждый матч стараемся выигрывать.

— Было давление от «Факела»?

— Непростая победа. Просто не бывает. По нашему настрою было видно, как мы заряжены.

— Не хватало ли болельщиков ЦСКА?

— Видел, что болельщиков «Факела» много, но и поддержка наших болельщиков была потрясающей!

Федор Чалов (в&nbsp;центре) радуется голу в&nbsp;ворота &laquo;Факела&raquo;. ЦСКА понял, как не терять очки в концовках. Армейцы забили «Факелу» четыре мяча

ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Тамерлан Мусаев
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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