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Судейство

Сегодня, 19:22

У Шадыханова всего второй матч «Спартака» в карьере. Первый он запомнит надолго

Александр Бобров
Шеф-редактор
Павел Шадыханов (в черном) во время матча «Торпедо» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сегодняшний матч 27-го тура «Пари НН» — «Спартак» стал для судьи из Москвы Павла Шадыханова всего лишь вторым с участием красно-белых в его карьере. А дебютный состоялся 15 апреля прошлого года, в нем торпедовцы уступили спартаковцам (1:2).

В той игре Шадыханов назначил три пенальти в пользу «Спартака», удалил двух его футболистов (Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса) и выгнал главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета.

Кроме того, судья ошибочно не показал красную карточку торпедовцу Артему Самсонову. Возник вопрос и о вынесении второго предупреждения Мартинсу, которое было показано намного позже самого нарушения правил.

Клотет получил красную карточку в конце первого тайма. Как указано в протоколе, он показал «оскорбительный жест в адрес главного арбитра». После финального свистка наказанный тренер вышел на поле, по пути испепелил взглядом судей, а затем смачно плюнул. Не в арбитров — себе под ноги. Но было понятно, что он хотел этим сказать.

Павел Шадыханов (слева) показывает желтую карточку Кристоферу Мартинсу Перейре. Шадыханов прошел испытание «Спартаком»: плевок Клотета, удаления и 11-метровые
Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Павел Шадыханов
5
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