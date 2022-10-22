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Сегодня, 19:36

Смолов забил 100-й гол в чемпионате России

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов сравнял счет в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 1:1. Для 32-летнего форварда этот гол стал 100-м в чемпионате России.

Смолов стал восьмым футболистом, которому удалось добраться до юбилейной отметки. Чаще него в чемпионате России отличались Артем Дзюба, Олег Веретенников, Александр Кержаков, Дмитрий Кириченко, Дмитрий Лоськов, Роман Павлюченко и Сергей Семак.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

390

148

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

286

100

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98

В чемпионате России Смолов поиграл за пять команд.

Самый успешный отрезок карьеры пришел на время выступления в «Краснодаре», за который он забил больше половины своих голов (53 в 75 матчах).

23 раза нападающий огорчил соперников «Локомотива», 14 раз отличился за «Динамо», восемь раз за «Урал», дважды — за «Анжи».

Голы Федора Смолова по сезонам

Сезон

Команда

Матчи

Голы

2007

Динамо

3

0

2008

Динамо

7

1

2009

Динамо

18

0

2010

Динамо

2

0

2011/12

Динамо

23

2

2012/13

Анжи

15

0

2013/14

Динамо

13

0

Анжи

1

2014/15

Динамо

2

0

Урал

22

8

2015/16

Краснодар

29

20

2016/17

Краснодар

22

18

2017/18

Краснодар

22

14

2018/19

Краснодар

2

1

Локомотив

22

6

2019/20

Локомотив

14

3

2020/21

Локомотив

21

7

2021/22

Локомотив

15

7

Динамо

11

5

2022/23

Динамо

12

6

Итого

286

100
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 2
2-й тайм

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
2-й тайм

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
4
9
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