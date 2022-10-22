Смолов забил 100-й гол в чемпионате России

Нападающий «Динамо» Федор Смолов сравнял счет в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 1:1. Для 32-летнего форварда этот гол стал 100-м в чемпионате России.

Смолов стал восьмым футболистом, которому удалось добраться до юбилейной отметки. Чаще него в чемпионате России отличались Артем Дзюба, Олег Веретенников, Александр Кержаков, Дмитрий Кириченко, Дмитрий Лоськов, Роман Павлюченко и Сергей Семак.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок Команды Матчи Голы Артем Дзюба Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал 390 148 Олег Веретенников Ротор, Сокол 274 143 Александр Кержаков Зенит, Динамо 340 139 Дмитрий Кириченко Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн 377 129 Дмитрий Лоськов Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 453 120 Роман Павлюченко Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал 309 104 Сергей Семак Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 456 102 Федор Смолов Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив 286 100 Андрей Тихонов Спартак, Крылья Советов, Химки 346 98 Игорь Семшов ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов 433 98

В чемпионате России Смолов поиграл за пять команд.

Самый успешный отрезок карьеры пришел на время выступления в «Краснодаре», за который он забил больше половины своих голов (53 в 75 матчах).

23 раза нападающий огорчил соперников «Локомотива», 14 раз отличился за «Динамо», восемь раз за «Урал», дважды — за «Анжи».

Голы Федора Смолова по сезонам