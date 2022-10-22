Смолов забил 100-й гол в чемпионате России

Сегодня, 19:36
Нападающий «Динамо» Федор Смолов сравнял счет в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 1:1. Для 32-летнего форварда этот гол стал 100-м в чемпионате России.
Смолов стал восьмым футболистом, которому удалось добраться до юбилейной отметки. Чаще него в чемпионате России отличались Артем Дзюба, Олег Веретенников, Александр Кержаков, Дмитрий Кириченко, Дмитрий Лоськов, Роман Павлюченко и Сергей Семак.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
390
|
148
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив
|
286
|
100
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
433
|
98
В чемпионате России Смолов поиграл за пять команд.
Самый успешный отрезок карьеры пришел на время выступления в «Краснодаре», за который он забил больше половины своих голов (53 в 75 матчах).
23 раза нападающий огорчил соперников «Локомотива», 14 раз отличился за «Динамо», восемь раз за «Урал», дважды — за «Анжи».
Голы Федора Смолова по сезонам
|
Сезон
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2007
|
Динамо
|
3
|
0
|
2008
|
Динамо
|
7
|
1
|
2009
|
Динамо
|
18
|
0
|
2010
|
Динамо
|
2
|
0
|
2011/12
|
Динамо
|
23
|
2
|
2012/13
|
Анжи
|
15
|
0
|
2013/14
|
Динамо
|
13
|
0
|
|
Анжи
|
|
1
|
2014/15
|
Динамо
|
2
|
0
|
|
Урал
|
22
|
8
|
2015/16
|
Краснодар
|
29
|
20
|
2016/17
|
Краснодар
|
22
|
18
|
2017/18
|
Краснодар
|
22
|
14
|
2018/19
|
Краснодар
|
2
|
1
|
|
Локомотив
|
22
|
6
|
2019/20
|
Локомотив
|
14
|
3
|
2020/21
|
Локомотив
|
21
|
7
|
2021/22
|
Локомотив
|
15
|
7
|
|
Динамо
|
11
|
5
|
2022/23
|
Динамо
|
12
|
6
|
Итого
|
|
286
|
100
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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