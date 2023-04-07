Писарский рассказал, что не был готов к популярности: «Не люблю говорить о себе»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о своей популярности.

«Чувствую ли я себя главным открытием сезона? Не люблю говорить о себе. Мне приятно внимание, но говорить о медийности не хочется. Не было цели добиться какой-то популярности. Был ли я к этому готов? Скорее всего, я не был готов к популярности», — сказал Писарский «СЭ».

27-летний форвард перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов» в январе этого года. В текущем сезоне на его счету 20 голов и 2 голевые передачи в 27 матчах.