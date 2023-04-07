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Сегодня, 12:09

Писарский рассказал, что не был готов к популярности: «Не люблю говорить о себе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Писарский (Сычевой).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о своей популярности.

«Чувствую ли я себя главным открытием сезона? Не люблю говорить о себе. Мне приятно внимание, но говорить о медийности не хочется. Не было цели добиться какой-то популярности. Был ли я к этому готов? Скорее всего, я не был готов к популярности», — сказал Писарский «СЭ».

27-летний форвард перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов» в январе этого года. В текущем сезоне на его счету 20 голов и 2 голевые передачи в 27 матчах.

Владимир Сычевой (Писарский)
ФК Крылья Советов (Самара)
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