Нападающий «Локомотива» Камано заявил, что хочет получить российский паспорт

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано заявил, что хотел бы получить российский паспорт.

— Франсуа, вы говорили несколько дней назад, что были бы счастливы получить российское гражданство. Может, уже началась процедура получения?

— Да, я такое говорил. Если получится остаться здесь, в России, в «Локомотиве», я, безусловно, попрошу руководство клуба начать такую процедуру. Но на данный момент рано что-либо комментировать.

— Можете рассказать о мотивах получения гражданства?

— Мне здесь нравится, если останусь здесь, российский паспорт намного упростит жизнь и мне, и моей семье как в плане нахождения здесь, так и в плане пересечения границы. Здесь инициатива не от меня. Просто меня спросили об этой возможности, я сказал, что было бы здорово.

— Это не только для себя паспорт, но и для семьи, да?

— В первую очередь для меня. Это упросит жизнь в плане путешествий. Несколько раз возникали такие проблемы. Сейчас речь не об этом. Сейчас основная цель сконцентрироваться на ближайших матчах.

Камано перешел в «Локомотив» в августе 2020 года. В сезоне-2022/23 27-летний гвинеец забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за железнодорожников во всех турнирах.