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Форвард «Ростова» Тугарев: «Все ходят пьют в кафе, кинотеатрах, почему на футболе это нельзя разрешить?»

Алина Савинова
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Нападающий «Ростова» Роман Тугарев ответил на вопрос, как относится к идее возвращения пива на российские стадионы.

«Я за, почему бы и нет? Раньше ведь пиво было разрешено на стадионах. Все ходят пьют в кафе, в кинотеатрах, почему на футболе это нельзя разрешить? Но, я думаю, что люди, которые занимаются этим вопросом, знают, что делают, и примут решение», — приводит Metaratings.ru слова Тугарева.

Продажа и употребление пива на спортивных объектах в России были ограничены в 2005 году. 26 апреля заместитель министра спорта России Андрей Федоров заявил, что в министерстве поддерживают идею возвращения продажи пива на российские стадионы.

Источник: https://metaratings.ru/news/tugarev-vse-khodyat-pyut-pivo-v-kafe-v-kinoteatrakh-pochemu-na-futbole-eto-nelzya-razreshit-247554/
Роман Тугарев
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