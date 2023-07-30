Нападающий «Рубина» Фамейе прокомментировал свой курьезный гол в ворота «Оренбурга»

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе прокомментировал свой курьезный гол в матче 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

На 35-й минуте встречи полузащитник казанцев Александр Зотов пробил по воротам оренбуржцев, но попал в Фамейе. Ганец пытался уклониться от мяча, но тот отрикошетил от его бока в ворота «Оренбурга».

— Я украл гол у Зотова? Это удачный момент, я оказался в нужном месте, — сказал Фамейе. — Здесь заслуга 50 на 50. Сегодня мы должны были на сто процентов побеждать, но не реализовали свои моменты. Нужно продолжать усердно работать и готовится к игре со «Спартаком».

Фамейе выступал за «Оренбург» на протяжении трех лет, в августе 2022 года форвард перешел в «Рубин».