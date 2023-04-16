Караев о судействе в матче со «Спартаком»: «Когда ставят три пенальти за тайм, в перерыве думаешь: «Как так?»

Нападающий «Торпедо» Давид Караев объяснил «СЭ» свою эмоциональность в перерыве матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2)

— В перерыве появилось видео, где кто-то из игроков «Торпедо» очень эмоционально реагировал на судейство.

— Там сказали «и так», а не слово «мудак». Слышно же.

— То есть это вы говорили?

— Да, сказал «и так». Конечно, это эмоции. Мы не можем играть без эмоций. У каждого они есть. Мы боремся за выживание. Когда ставят три пенальти, конечно, ты уходишь на перерыв и думаешь: «Ну как так?».

Ранее в Сети появилось видео, в котором один из игроков «Торпедо» кричал в адрес судьи: «Мы на последнем месте, а вы три пенальти ставите за тайм».