Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:35

Малком — о победе над «Ростовом»: «Очень рад, что в еще одной встрече смог помочь «Зениту» своим голом и своей передачей»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Малком оценил игру команды в матче 11-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Безусловно, я очень рад, что в еще одной встрече смог помочь «Зениту» своим голом и своей передачей. Огромное спасибо болельщикам, которые нас поддерживают везде и всегда, гонят нас с первых минут и дают дополнительные силы для победы — сегодняшний матч не был исключением.

Мне кажется, сегодня мы провели отличную игру и заслужили победу. Очень хочется отпраздновать ее вместе со всеми ребятами», — цитирует Малкома пресс-служба клуба.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. «Ростов» располагается на третьей позиции с 22 очками после 11 игр.

Источник: https://t.me/fczenit/8155
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК Ростов
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
Зиньковский: «Я бы не сказал, что провел хороший матч»
Йоканович — о поражении от «Ахмата»: «Мы проснулись слишком поздно»
Нападающий «Нижнего Новгорода» Милсон считает себя одним из лучших футболистов РПЛ
Умяров рассказал, как Абаскаль настраивал футболистов «Спартака»
Умяров заявил, что победа над «Зенитом» в Кубке позитивно повлияла на игроков «Спартака»
Джикия — о победе над «Нижним Новгородом»: «Знали, что найдем свои моменты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Петржела: «Нет команды, которая могла бы стать в один ряд с «Зенитом»

Гаджи Гаджиев: «Ростов» оказал достойное сопротивление «Зениту»