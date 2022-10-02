Малком — о победе над «Ростовом»: «Очень рад, что в еще одной встрече смог помочь «Зениту» своим голом и своей передачей»

Нападающий «Зенита» Малком оценил игру команды в матче 11-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

«Безусловно, я очень рад, что в еще одной встрече смог помочь «Зениту» своим голом и своей передачей. Огромное спасибо болельщикам, которые нас поддерживают везде и всегда, гонят нас с первых минут и дают дополнительные силы для победы — сегодняшний матч не был исключением.

Мне кажется, сегодня мы провели отличную игру и заслужили победу. Очень хочется отпраздновать ее вместе со всеми ребятами», — цитирует Малкома пресс-служба клуба.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. «Ростов» располагается на третьей позиции с 22 очками после 11 игр.