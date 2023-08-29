Наумов: «То, что происходит в «Спартаке», это не кризис, а, скорее, необдуманный поиск вариантов»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о последних результатах «Спартака».

«То, что сейчас происходит в «Спартаке», это не кризис. Это, скорее всего, необдуманный поиск вариантов. Абаскаль слишком увлекся массовой ротацией. В результате он не может стабилизировать состав, а это ведет к отсутствию стабильности в игре. В этом и кроется причина провалов. Пока «Спартак» не стабилизирует состав и игровую концепцию, так и будет продолжаться», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. 2 сентября красно-белые сыграют против «Краснодара». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.