Наумов оценил шансы «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы железнодорожников в матче с «Крыльями Советов».

«Будет равная игра на атакующих курсах. «Крылья» — залихватская команда, «Локомотив» тоже любит атаковать, но, мне кажется, голов особо ждать не стоит. Предполагаю, будет ничья 1:1 или с разницей в один мяч выиграет «Локомотив». Нравится ли мне игра «Локомотива»? Вроде да, у них появилась уверенность в игре. Тренерский штаб прибавляет. В начале сезона Галактионов допускал ошибки, а сейчас их уже меньше. Это означает, что тренер делает выводы и растет. Если так будет продолжаться, у «Локомотива» хорошие перспективы. Считаю, в этом сезоне они должны бороться за тройку», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 25 ноября, в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.