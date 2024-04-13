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Сегодня, 09:29

Непомнящий: «Спартаку» точно придется непросто в матче с «Сочи»

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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком».

Игра состоится 13 апреля в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 14.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Рафаэль Шафеев.

«В ближайшем туре «Спартаку» точно придется непросто в матче против «Сочи», особенно если смотреть на последние игры красно-белых. Трудно давать какие-то прогнозы на такие матчи, обе команды достаточно непредсказуемы. Игра точно будет интересной. Обеим командам есть, что доказывать», — цитирует Непомнящего Legalbet.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах. «Сочи» располагается на 16-й строчке (15 очков).

Источник: Legalbet
Валерий Непомнящий
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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