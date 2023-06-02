Непомнящий — о лучшем игроке РПЛ: «Могу выделить Промеса, хоть за ним и тянется шлейф преступника»

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал лучших игроков сезона в чемпионате России.

«Акинфеев для меня важная фигура. Это мой субъективный взгляд. Тем более, сейчас в ЦСКА собралась молодая команда, в которой Акинфеев — вожак. Могу выделить Промеса, хоть за ним и тянется шлейф преступника», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Также специалист рассказал, кто для него стал открытием сезона.

«Обляков произвел приятное впечатление, хотя он не новое лицо в нашем чемпионате. За Писарским будем смотреть в следующем сезоне, хотя он старается, но в завершении есть проблема. Тот же Дзюба — знаковая фигура для нашего футбола, как бы в его адрес не сыпались замечания. Благодаря нему, «Локо» заиграл в атаку», — добавил он.

3 июня пройдет заключительный этап РПЛ. 4 июня в концертном зале «Барвиха» в Москве состоится торжественная церемония награждения лучших игроков и тренеров по итогам сезона-2022/23.