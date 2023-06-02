Стипиди считает, что ЦСКА займет второе место в РПЛ

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за вторую строчку в РПЛ.

«Я все же склоняюсь к тому, что вторым станет ЦСКА. На сегодняшний день «Ростов» — приличная молодая команда, но матч с «Ахматом» был у него очень тяжелым, «Ростов» выиграл его на морально-волевых качествах. И, конечно, удаление в составе «Ахмата» помогло «Ростова» в тот момент. Было видно, что «Ахмат» в физическом плане превосходит «Ростов», который потерял очень много сил. И на сегодняшний день Песьяков ну очень слабый вратарь. Он вообще не выручает, играет с большими ошибками. Я не знаю, почему его сегодня считают незаменимым вратарем», — цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА сыграет с «Ростовом» в 30-м туре РПЛ. Игра пройдет 3 июня. Перед последним туром армейцы с 55 очками идут на второй строчке в турнирной таблице. На одно очко от них отстает «Спартак», занимающий вторую строчку. «Ростов» с 53 баллами идет на четвертом месте.