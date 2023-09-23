Непомнящий: «Крылья» справедливо в лидерах чемпионата»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи» (2:1).

«Крылья Советов» по игре победили. При счете 2:0 команда особо не рвалась вперед. Самарцы вполне справедливо в лидерах чемпионата. Молодая команда, с удовольствием смотрю их матчи», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

Также он высказался о выступлении «Сочи» в последних матчах.

«С ЦСКА они достойно играли, и со «Спартаком» тоже. Другое дело — нет результата. «Сочи» не использует голевые моменты. Так бывает, когда удача отворачивается от команды», — добавил специалист.

После этой игры «Крылья Советов» поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Сочи» занимают 14-е место (6 очков). В 10-м туре самарская команда дома сыграет против «Спартака». Сочинский клуб на выезде встретится с «Факелом».