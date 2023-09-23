Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:34

Непомнящий: «Крылья» справедливо в лидерах чемпионата»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи» (2:1).

«Крылья Советов» по игре победили. При счете 2:0 команда особо не рвалась вперед. Самарцы вполне справедливо в лидерах чемпионата. Молодая команда, с удовольствием смотрю их матчи», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

Также он высказался о выступлении «Сочи» в последних матчах.

«С ЦСКА они достойно играли, и со «Спартаком» тоже. Другое дело — нет результата. «Сочи» не использует голевые моменты. Так бывает, когда удача отворачивается от команды», — добавил специалист.

После этой игры «Крылья Советов» поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Сочи» занимают 14-е место (6 очков). В 10-м туре самарская команда дома сыграет против «Спартака». Сочинский клуб на выезде встретится с «Факелом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-kry-l-ya-spravedlivo-v-liderah-chempionata/
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
0
Читайте также
Костомаров рассказал, что ему может потребоваться еще одна операция на руке
Костомаров рассказал о кошмарах и снах во время госпитализации
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Ромащенко — о поражении от «Балтики»: «Со стороны «Ахмата» это большой «презент» сопернику»
«Спартак» обыгрывает «Динамо»: красно-белые заменили вратаря. Онлайн-трансляция матча
«Спартак» обыгрывает «Динамо» после первого тайма
«Краснодар» — «Урал»: время начала и где смотреть матч РПЛ
«Спартак» — «Динамо»: Бонгонда открыл счет на 7-й минуте
«Краснодар» — «Урал»: онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Урал»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Спартак» обыгрывает «Динамо» после первого тайма