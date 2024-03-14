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14 марта, 14:54

Непомнящий об Абаскале: «Давно пора принять решение. Команда топчется на месте»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский тренер Валерий Непомнящий в комментарии для «СЭ» высказался о будущем наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля. 

«Давно пора принять решение. Команда с хорошим составом топчется на месте, не прибавляет, никуда не двигается. Не понимаю критериев клуба по назначению специалистов», — сказал Непомнящий корреспонденту «СЭ» Константину Передерию.

11 марта журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов. При этом шансы 60-летнего специалиста оцениваются как минимальные.

 
Гильермо Абаскаль. «Абаскаль оказался не готов к работе в «Спартаке». Титов — о матче с «Факелом» и судьбе главного тренера

Имена остальных специалистов не называются. По информации источника, известно лишь то, что двоих кандидатов предложил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал и один из них — португалец.

Варианты с приглашением Владимира Ивича и Валерия Карпина не обсуждались.

Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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