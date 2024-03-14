Непомнящий об Абаскале: «Давно пора принять решение. Команда топчется на месте»

14 марта, 14:54
Российский тренер Валерий Непомнящий в комментарии для «СЭ» высказался о будущем наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Давно пора принять решение. Команда с хорошим составом топчется на месте, не прибавляет, никуда не двигается. Не понимаю критериев клуба по назначению специалистов», — сказал Непомнящий корреспонденту «СЭ» Константину Передерию.
11 марта журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов. При этом шансы 60-летнего специалиста оцениваются как минимальные.
Имена остальных специалистов не называются. По информации источника, известно лишь то, что двоих кандидатов предложил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал и один из них — португалец.
Варианты с приглашением Владимира Ивича и Валерия Карпина не обсуждались.