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Сегодня, 21:16

В «Спартаке» заявили, что Слишкович может остаться главным тренером команды

Артем Бухаев
Корреспондент
Главный тренер «Спартака» Владимир Слишкович.
Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал будущее исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

«Рассматриваем Слишковича как тренера. И на следующую игру в том числе», — сказал Амарал.

41-летний босниец временно возглавил красно-белых после увольнения Гильермо Абаскаля в середине апреля. Ранее он входил в тренерский штаб испанца.

1 мая «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» (2:0) во второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России. В финале пути регионов красно-белые сыграют с победителем матча «Ростов» — «Балтика».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Томаш Амарал
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