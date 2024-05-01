В «Спартаке» заявили, что Слишкович может остаться главным тренером команды

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал будущее исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

«Рассматриваем Слишковича как тренера. И на следующую игру в том числе», — сказал Амарал.

41-летний босниец временно возглавил красно-белых после увольнения Гильермо Абаскаля в середине апреля. Ранее он входил в тренерский штаб испанца.

1 мая «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» (2:0) во второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России. В финале пути регионов красно-белые сыграют с победителем матча «Ростов» — «Балтика».