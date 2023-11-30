Непомнящий считает, что потеря Баринова и Галактионова может воодушевить «Локомотив» на матч с «Зенитом»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и полузащитника Дмитрия Баринова.

«Иногда такие потери оказывают даже положительный эффект на команду, придают мотивации. Главный тренер постарается обсудить все детали с игроками на предматчевой установке. В любом случае позициям Галактионова в клубе сейчас ничего не угрожает, железнодорожники выглядят весьма достойно и, на мой взгляд, весной они станут еще более опасными соперниками для всех в РПЛ», — приводит слова Непомнящего RT.

В 17-м туре РПЛ «Локомотив» дома сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 3 декабря.