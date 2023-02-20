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Нигматуллин: «Важно, чтобы натурализация игроков не превратилась в систему — одни бразильцы играют за сборную России»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо смогут получить российское гражданство.

«Когда были единичные случаи натурализации футболистов, относился к этому нормально. Например, Гильерме определенное время был полезен сборной. Понятно, что таких ярких игроков в нашей национальной команде нет. Сборная России все-таки должна быть основана на патриотизме, а не на финансовых отношениях. Поэтому, прежде всего, в команде должны играть россияне. Но что случилось, то случилось. В этом случае важно, чтобы натурализация игроков не превратилась в систему — одни бразильцы играют за сборную России. На такую сборную вряд ли будут ходить», — цитирует Нигматуллина Sport24.

Ранее в РФС назвали условия, при которых бразильские футболисты смогут выступать за сборную России.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021-го.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-20-nigmatullin-vazhno-chtoby-za-sbornuyu-rossii-ne-igrali-odni-braziltsy-na-takuyu-komandu-vryadli-budut-khodit
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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