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Сегодня, 18:11

Нигматуллин: «Задача номер один для «Локо» — не вылететь из РПЛ. Звучит ужасно»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился с «СЭ» ожиданиями от работы Михаила Галактионова на посту главного тренера московской команды.

«Очень хочется надеяться, что Галактионов не очередной ручной тренер для решения теневых задач футбольного бизнеса, а тренер для решения футбольных задач: побеждать своих соперников и делать результат. Остаться в РПЛ — задача минимум. Это звучит, конечно, ужасно, но это задача номер один для «Локомотива». Потому что, если он вылетит, клуб откатится на пять лет назад», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. После 17 туров РПЛ московская команда идет на 14-м месте в турнирной таблице.

Михаил Галактионов. Галактионов — в «Локо». Он искоренит немецкий след и не даст гранду вылететь
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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