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Сегодня, 14:56

Нигматуллин заявил, непопадание «Спартака» в тройку будет провалом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Федотов себя хорошо зарекомендовал и в предыдущих командах, и в ЦСКА, добился стабильности с армейцами. Сейчас они набрали очень мощный ход. Если бы армейцы вошли в такую форму с начала чемпионата, то и «Зениту» было бы не так вольготно. Конечно, в предстоящем дерби фаворитом является ЦСКА. Но дерби — это всегда про непредсказуемость, а для «Спартака» — это единственный шанс отобрать очки у прямого конкурента. Тем более армейцы уже отрываются. Побороться за тройку кровь из носа нужно! Если «Спартак» окажется вне тройки, это можно будет считать провалом, неудачным выступлением в этом чемпионате. Потому что очень много авансов было дано тренеру. Команда совершенно на себя не похожа после перерыва. Есть шанс одним матчем спасти весь сезон», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-ochen-mnogo-avansov-bylo-dano-abaskalyu-nepopadanie-spartaka-v-troiku-budet-provalom-252530/
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