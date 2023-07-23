Николаев считает, что у Семака есть все основания доверять Кассьерре

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев оценил матч первого тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Пари НН».

«То, что Кассьерра забил два гола — конечно, главная неожиданность первого матча «Зенита». Еще удивило, что Семак поставил так много русских игроков в состав, хотя в запасе был, например, Мантуан. Отмечу и очень неплохое выступление Бакаева», — приводит «РБ Спорт» слова Николаева.

Также он считает, что дубль Матео Кассьерры — больше стечение обстоятельств, нежели закономерная работа форварда.

«Мне кажется, это все же больше удачное стечение обстоятельств. Впрочем, у него был отличный момент и на третий гол, когда он головой попал в перекладину. То есть, три момента — два гола: это хороший результат для нападающего. И если так продлится, то Сергеева на поле мы будет очень редко видеть. У Семака после такой игры есть все основания доверять Кассьерре», — добавил экс-футболист.

«Зенит» обыграл «Пари НН» в матче первого тура РПЛ со счетом 2:0. Во втором туре петербуржцы сыграют с «Ростовом». Матч между петербургской и ростовской командами пройдет 29 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.