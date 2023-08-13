Нобоа отказался отвечать на вопрос о получении российского гражданства

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с журналистами подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

— Нам чуть-то не повезло. Мы пропустили со стандартов. Это футбол, так бывает. Нужно посмотреть, что будет в следующих наших играх, потом уже делать выводы. Нам сложно было бороться во втором тайме из-за красной карточки. Я спросил у судью, может ли он посмотреть ВАР. Рефери ответил, что нет. Хорошо, играем дальше. Нет проблем. Мы плохо обороняемся. Очень стараемся, но видно, что у нас в команде много молодых игроков. Стараемся сделать все, что возможно. Пока так.

— Что с вашим российским гражданством?

— Футбол. Только футбол.

— Почему вы пропустили первые матчи сезона?

— У меня были некоторые проблемы с коленом. Надо было сделать плазму. Сейчас все хорошо.

— У вас нет лишнего веса, вы в хорошей форме?

— Стараюсь! Я играю в футбол, потому что мне нравится это. Если я не чувствую себя счастливым на поле, я не играю. Сейчас я делаю все возможное, выкладываюсь на все сто процентов.

— В команде много молодых ребят, с чем это связано?

— Пока что так складывается. Усилений нет. Нужны новые футболисты в команду. У нас слишком много изменений по сравнению с нашим старым составом.

Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. В текущем сезоне 38-летний футболист провел 2 матча в чемпионате России и отметился 1 голом. На данный момент ЦСКА занимает 3-ю строчку в турнирной тбалице РПЛ, набрав 9 очков.