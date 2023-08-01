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Сегодня, 18:20

Новичок «Зенита» Денис Адамов оценил тренировку команды в Михайловском саду Русского музея

Георгий Горностаев
корреспондент
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Защитник «Зенита» Денис Адамов рассказал, что думает о тренировке команды в Михайловском саду Русского музея.

— Только пришли в клуб, сразу такая тренировка. Что-то неожиданное?

— Вообще шикарно. Еще не успел прийти, уже по музеям сводили.

— Как вам в целом газон здесь?

— Для прогулок идеально, для тренировки очень тяжело.

— Кто-то из футболистов в бутсах, вы в кроссовках. Почему так?

— Перестраховаться, чтобы не травмироваться лишний раз.

— Есть понимание, будете ли играть в матче с «Динамо»?

— Ближе к концу недели тренировок будет известно.

Денис Адамов
ФК Зенит
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