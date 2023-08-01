Новичок «Зенита» Денис Адамов оценил тренировку команды в Михайловском саду Русского музея

Сегодня, 18:20
Защитник «Зенита» Денис Адамов рассказал, что думает о тренировке команды в Михайловском саду Русского музея.
— Только пришли в клуб, сразу такая тренировка. Что-то неожиданное?
— Вообще шикарно. Еще не успел прийти, уже по музеям сводили.
— Как вам в целом газон здесь?
— Для прогулок идеально, для тренировки очень тяжело.
— Кто-то из футболистов в бутсах, вы в кроссовках. Почему так?
— Перестраховаться, чтобы не травмироваться лишний раз.
— Есть понимание, будете ли играть в матче с «Динамо»?
— Ближе к концу недели тренировок будет известно.