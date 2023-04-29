Новиков: «Может, у Тюкавина проблемы со здоровьем. Сложно сказать, почему он не выходит в старте»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о нечастом попадании форварда московской команды Константина Тюкавина в стартовый состав.

«Йоканович видит всех футболистов в работе и принимает решения, кого ставить в состав. Может быть, у Кости какие-то проблемы со здоровьем. Сложно сказать, почему он не выходит в старте», — приводит Sport24 слова Новикова.

Также он объяснил, почему сам в свое время предоставлял мало игрового времени Тюкавину.

«Костя тогда не был игроком стартового состава дубля. На тот момент он боролся за место в составе второй команды. Потому что был очень молодым и у него было еще все впереди», — добавил специалист.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провел 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.