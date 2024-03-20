20 марта, 11:40
Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Тулузы». Ранее об этом сообщало издание «РБ Спорт».
— Появилась информация, что вами интересовалась «Тулуза». Что вы об этом знаете?
— Не хочу отвечать на этот вопрос.
— Медведев сказал, что готов отпустить вас за сумму, которая больше 15 миллионов евро.
— Клуб хорошо оценивает меня (Смеется.). Видимо, я важен для команды, раз Александр Иванович так сказал, — сказал Мостовой «СЭ».
Мостовой в этом сезоне провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.