Мостовой — о сумме 15 миллионов за трансфер в Европу: «Клуб хорошо оценивает меня»

Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Тулузы». Ранее об этом сообщало издание «РБ Спорт».

— Появилась информация, что вами интересовалась «Тулуза». Что вы об этом знаете?

— Не хочу отвечать на этот вопрос.

— Медведев сказал, что готов отпустить вас за сумму, которая больше 15 миллионов евро.

— Клуб хорошо оценивает меня (Смеется.). Видимо, я важен для команды, раз Александр Иванович так сказал, — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой в этом сезоне провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.