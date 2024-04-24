Смородская: «Галактионов давно себя изжил. Мне грустно наблюдать за таким «Локомотивом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» победу железнодорожников над «Пари НН» (3:2) в матче 21-го тура РПЛ.

«Галактионов давно уже изжил себя в «Локомотиве». Считаю, клуб должен принимать серьезные шаги, иначе не будет результатов. Мне грустно наблюдать за таким «Локомотивом», — сказала Смородская «СЭ».

«Пари НН» (28 очков) остается на десятом месте в РПЛ. Нижегородцы потерпели пятое подряд поражение в чемпионате России.

«Локомотив» (41) вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.