Олич: «Если мое изображение появится на фасаде стадиона ЦСКА, то буду очень горд и счастлив»

Бывший нападающий и экс-главный тренер ЦСКА Ивица Олич ответил «СЭ» на вопрос о возможном появлении граффити со своим изображением на стадионе армейцев.

«Если болельщики ЦСКА одобрят эту идею и мое изображение появится на фасаде стадиона, то буду очень горд и счастлив. Но в истории ЦСКА было много других важных футболистов, которые успешно выступали и играли решающую роль в завоевании трофеев. Посмотрим, что будет в итоге», — сказал Олич «СЭ».

Олич играл за ЦСКА с 2003 по 2007 года. Хорват провел за красно-синих 116 матчей, забил 44 гола и отдал 14 результативных передач. Вместе с армейцами он завоевал Кубок УЕФА, два Кубка и Суперкубка России и трижды становился чемпионом страны.

С марта по июнь 2021 года Олич являлся главным тренером ЦСКА. Под его руководством команда провела 9 матчей, одержала 4 победы, потерпела 4 поражения и 1 раз сыграла вничью.