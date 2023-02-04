Сегодня, 18:44
ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче со счетом 1:1.
Счет в первом тайме открыл полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, который отличился на 3-й минуте.
В конце тайма, на 44-й минуте, положение выравнял полузащитник ЦСКА Виктор Мендес.
Во втором тайме пенальти не реализовал нападающий красно-синих Федор Чалов: с его ударом справился голкипер соперника.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования