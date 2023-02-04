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ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
4 февраля. «Оренбург» — ЦСКА — 1:1.
Фото ФК ЦСКА
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ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче со счетом 1:1.

Счет в первом тайме открыл полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, который отличился на 3-й минуте.

В конце тайма, на 44-й минуте, положение выравнял полузащитник ЦСКА Виктор Мендес.

Во втором тайме пенальти не реализовал нападающий красно-синих Федор Чалов: с его ударом справился голкипер соперника.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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