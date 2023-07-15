«Оренбург» сыграл вничью с «Габалой» в товарищеском матче

Сегодня, 18:01
«Оренбург» сыграл вничью с азербайджанской «Габалой» в товарищеском матче — 1:1.
Счет открыл нападающий азербайджанского клуба Ульви Искендеров на 50-й минуте. На 90+1-й минуте нападающий оренбуржцев Дмитрий Воробьев сравнял счет.
В первом туре РПЛ «Оренбург» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 23 июля в 17.30 мск.
Товарищеские матчи. Клубы
«Оренбург» (Россия) — «Габала» (Азербайджан) — 1:1 (0:0)
Голы: Искендеров, 50 (0:1). Воробьев, 90+1 (1:1).
Нереализованный пенальти: Воробьев (Оренбург), 20 (вратарь) 15 июля.