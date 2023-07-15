Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:01

«Оренбург» сыграл вничью с «Габалой» в товарищеском матче

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Оренбург» сыграл вничью с азербайджанской «Габалой» в товарищеском матче — 1:1.

Счет открыл нападающий азербайджанского клуба Ульви Искендеров на 50-й минуте. На 90+1-й минуте нападающий оренбуржцев Дмитрий Воробьев сравнял счет.

В первом туре РПЛ «Оренбург» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 23 июля в 17.30 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Оренбург» (Россия) — «Габала» (Азербайджан) — 1:1 (0:0)

Голы: Искендеров, 50 (0:1). Воробьев, 90+1 (1:1).

Нереализованный пенальти: Воробьев (Оренбург), 20 (вратарь) 15 июля.

Футбол
ФК Габала
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тимченко ушел из СКА. Что это значит для клуба из Петербурга?
Алекс Гальченюк обвиняется в нападении, сопротивлении аресту и аварии
В ФСБ сообщили о предотвращении покушений украинских спецслужб на Симоньян и Собчак
Военный РФ притворился украинцем и взял в плен трех бойцов ВСУ под Кременной
Девушка погибла после нападения медведя в Магадане
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Фабрицио Романо: ПАОК начал переговоры по трансферу Карраскаля
«Сассуоло», «Удинезе» и «Фрозиноне» претендуют на Сабу Сазонова
Семак опроверг информацию о лишнем весе у Марио Фернандеса: «Это бред»
Агент защитника «Сассуоло» Рожерио подтвердил, что футболист близок к переходу в «Спартак»
Марио Фернандес подпишет контракт с «Зенитом» в один из ближайших дней
Источник: «Зенит» сомневается в целесообразности подписания Фернандеса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фабрицио Романо: ПАОК начал переговоры по трансферу Карраскаля