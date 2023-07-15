Стало известно, сколько «Спартак» может заплатить за защитника «Црвены Звезды» Эраковича

Как стало известно «СЭ», «Спартак» заплатит «Црвене Звезде» около 8 миллионов евро в случае успешных переговоров о трансфере защитника Страхиньи Эраковича.

Ранее "Спортски Журнал" сообщал, что «Зенит» и красно-белые претендуют на 22-летнего сербского футболиста.

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В основной команде он выступает с 2020 года. Соглашение игрока с командой рассчитано до июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эраковича в 9 миллионов евро. В составе сборной Сербии футболист провел 5 матчей и забил один гол.