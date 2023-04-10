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Сегодня, 15:51

«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ

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Стали известные стартовые составы на заключительный матч 22-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов». Начало встречи — в 17.00 (мск).

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Ковалев, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

Запасные: Гошев, Кеняйкин, Малых, Полуяхтов, Печенин, Аюпов, Титков, Оганесян, Марин.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Лангович, Прохин, Сильянов, Байрамян, Миронов, Тугарев, Селява, Комличенко.

Запасные: Цулая, Григорьев, Терентьев, Бочаров, Мелехин, Щетинин, Комаров, Мельников, Шанталий, Голенков.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
10 апр, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ростов

ФК Оренбург
ФК Ростов
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