«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 15:51
Стали известные стартовые составы на заключительный матч 22-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов». Начало встречи — в 17.00 (мск).
«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Ковалев, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.
Запасные: Гошев, Кеняйкин, Малых, Полуяхтов, Печенин, Аюпов, Титков, Оганесян, Марин.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Лангович, Прохин, Сильянов, Байрамян, Миронов, Тугарев, Селява, Комличенко.
Запасные: Цулая, Григорьев, Терентьев, Бочаров, Мелехин, Щетинин, Комаров, Мельников, Шанталий, Голенков.