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Сегодня, 12:51

«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ

Виктория Кравченко
Сергей Песьяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренерские штабы «Оренбурга» и «Ростова» огласили стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 6 ноября, на стадионе «Газовик».

Стартовые составы:

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Гогличидзе, Адамов, Перес, Марин, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьев, Мансилья.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Чернов, Осипенко, Вахания, Ионов, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков.

После 13 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место, набрав 16 очков, «Оренбург» идет на 14-й строчке с 12 баллами.

ФК Оренбург
ФК Ростов
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