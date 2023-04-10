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Судейство

Сегодня, 22:35

«Оренбург» — «Ростов»: судья должен был удалить Байрамяна. Но ограничился предупреждением — почему?

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Оренбург» — «Ростов».
«Оренбург» — «Ростов».
«Оренбург» — «Ростов».
«Оренбург» — «Ростов».
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На 82-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» (2:2) на поле после остановки игры возникла конфликтная ситуация между судьей Романом Сафьяном и капитаном ростовчан Хореном Байрамяном.

Арбитр достал желтую карточку, собрался показать ее полузащитнику гостей, но перед этим начал делать внушение футболисту, подошел близко к нему и коснулся его рукой. Байрамян что-то ответил Сафьяну и ударил его по руке, отбросив ее.

«Оренбург» — «Ростов».
«Оренбург» — «Ростов».
«Оренбург» — «Ростов».

Судья затем ограничился показом одной желтой карточки. Хотя в такой ситуации уже следовало удалить футболиста с поля. Но Сафьян, видимо, понимал, что он сам невольно спровоцировал Байрамяна и не стал применять более серьезную дисциплинарную санкцию.

Нужно отметить, что у неопытного арбитра, который в понедельник дебютировал в РПЛ, хороший потенциал. Он заметно лучше некоторых своих коллег. Но его зря назначили на игру с участием «Ростова» — команды, претендующей на место в первой тройке. Понятно, что время от времени напряжение давало о себе знать.

Отсюда, возможно, невнятное объяснение отмены третьего гола «Оренбурга». Отсюда же конфликт с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, который после матча во флеш-интервью, видимо, неверно интерпретировал слова судьи. Не думаю, что Сафьян сказал тренеру о возможности играть рукой мяч в атаке. Скорее всего, в горячке Карпин неправильно понял арбитра.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
10 апр, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Ростов

Хорен Байрамян
ФК Оренбург
ФК Ростов
4
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