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Сегодня, 20:17

«Оренбург» в ближайшее время выкупит защитника Хотулева у «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Оренбург» в ближайшее время выкупит у «Зенита» защитника Данилу Хотулева, утверждает «РБ Спорт». Сейчас 20-летний футболист находится в «Оренбурге» в аренде.

«Оренбург» в ближайшее время намерен закрыть вопрос по выкупу Хотулева у «Зенита». Трансфер обойдется клубу примерно в 30 миллионов рублей.

Хотулев является воспитанником «Зенита» и тольяттинской академии имени Коноплева.

За «Оренбург» защитник играет с февраля 2022 года. В текущем сезоне футболист сыграл 10 матчей за команду в РПЛ и две игры — в Кубке России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/orenburg-v-blizhajshee-vremya-vy-kupit-hotuleva-u-zenita/
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