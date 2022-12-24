«Оренбург» в ближайшее время выкупит защитника Хотулева у «Зенита»

«Оренбург» в ближайшее время выкупит у «Зенита» защитника Данилу Хотулева, утверждает «РБ Спорт». Сейчас 20-летний футболист находится в «Оренбурге» в аренде.

«Оренбург» в ближайшее время намерен закрыть вопрос по выкупу Хотулева у «Зенита». Трансфер обойдется клубу примерно в 30 миллионов рублей.

Хотулев является воспитанником «Зенита» и тольяттинской академии имени Коноплева.

За «Оренбург» защитник играет с февраля 2022 года. В текущем сезоне футболист сыграл 10 матчей за команду в РПЛ и две игры — в Кубке России.