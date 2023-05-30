Орлов: «Мне жаль карьеру Бакаева. Он не рассчитал свои силы, перейдя в «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему у полузащитника Зелимхана Бакаева не получается проявить себя в «Зените».

«Бакаев едва ли может занести себе этот сезон в актив. Нужно ли ему уходить в аренду? Это он должен решать, поговорив с Семаком. Тут мне сложно что-то советовать. Почему у него не получилось? Дело в психологии, менталитете. Зелимхан дрогнул. Сначала он выходил на поле — искры из глаз, заряжен был. А потом сник. Оказался не готов к конкуренции. Может быть, понял, что у него нет шансов выиграть борьбу у Малкома. Но есть же пример Кузяева. Далер пробивается в состав, может играть на разных позициях. Да, весной он уже был не так ярок, как осенью, однако свою лепту в итоговый результат, безусловно, внес. Бился!

А Бакаеву, возможно, где-то не хватило характера. Он сам должен в себе разобраться, почему в итоге дрогнул. Помню, его выпустили в кубковой игре с «Волгой». Пожалуйста, проявляй себя, а он мало что показал. В том же Кубке забил «Динамо», но все пасы отдавал назад, выключался. От него ждали проходов по правому флангу, а он, видимо, боялся ошибиться.

Мне жаль его спортивную карьеру. Получается, что Бакаев не рассчитал свои силы. Он же понимал, какая в «Зените» его ждет конкуренция. Но все равно решился на такой шаг. После «Спартака» пошел в «Зенит». Сами понимаете, какая была реакция у болельщиков. Зелимхан бросил себе серьезный вызов, но пока не выдержал такого испытания. Пропала злость, задор...

Я вот смотрю на молодых игроков «Ростова» и радуюсь. Как они бьются, как стелются, как заточены на результат! Карпин выжимает из этого состава все, великолепно настраивает ребят. Молодцы, прогрессируют! А в «Зените» в то же время Сутормин и Караваев почему-то притормозили в развитии. Работа с мячом по-прежнему хромает. Они, увы, не техничные. Значит, надо больше тренироваться!» — сказал Орлов «СЭ».

Бакаев — воспитанник «Спартака», в июле 2022 года он покинул московский клуб на правах свободного агента и перешел в «Зенит».

На счету 26-летнего россиянина 3 гола и 2 результативные передачи в 26 матчах за команду из Санкт-Петербурга.