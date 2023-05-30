Орлов — об Абаскале в «Спартаке»: «Как же Соболев его подвел. Пора взрослеть!»

Комментатор Геннадий Орлов оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Абаскаль сказал, что остается в «Спартаке». Что ж, это хорошая новость для красно-белых. При этом тренере явно виден прогресс — и по игре, и по результату. Но как же его все-таки подвел Соболев своим безрассудным поступком! Абаскаль лишился забивного форварда, на которого рассчитывал... Соболева как раз и не хватило в игре с «Пари НН». Нападающий-то он добротный, но пора уже взрослеть. А если «Спартак» не станет вторым? Это же не шутки. За третье место другие премиальные. Другие деньги! Разве Абаскалю могло в страшном сне присниться, что у него ведущий нападающий способен на такие вещи...

Абаскаль в целом качественно сработал. А спад «Спартака» весной связан с тем, что этот тренер никогда ранее не сталкивался с такой длительной зимней подготовкой. Отсюда и некоторые просчеты», — сказал Орлов «СЭ».

Соболев получил дисквалификацию на 4 матча за то, что показал оскорбительный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше в матче 28-го тура РПЛ. Форвард пропустил игру с «Пари НН» и не сможет сыграть против «Крыльев Советов» в 30-м туре чемпионата России-2022/23, а также не примет участия в первых двух играх «Спартака» в РПЛ-2023/24.