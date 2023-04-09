Орлов: «Такой результат «Ростова» — работа Карпина. Но с «Зенитом» им будет сложно бороться»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Такой результат «Ростова» — работа Карпина. Плюс молодец Комличенко. Как он ловит защитников! Восемь пенальти заработал. Это тоже мастерство. Карпин доверяет и готовит молодых игроков. У него они растут. Это первый показатель тренерского мастерства.

Но с «Зенитом» им будет сложно бороться. Чтобы бороться с «Зенитом», надо, чтобы он остановился. Но «Зенит» останавливаться не планирует. При этом, «Ростов» должен бороться за второе место. А там уже подпирает ЦСКА», — цитирует Орлова Sport24.

10 апреля «Ростов» сыграет на выезде против «Оренбурга» в 22-м туре РПЛ. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина с 44 набранными очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.