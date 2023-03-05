Орлов — об ошибке арбитра Мешкова: «Против «Локо» судьи помогли «Спартаку», против «Урала» — навредили. Так бывает»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал незасчитанный гол форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

«Судья Мешков украл у «Спартака» победу над «Уралом»? Непонятное решение арбитра. Почему он дал свисток до того, как мяч пересек линию ворот после удара Соболева? Конечно, это серьезная ошибка... Но ведь недавно «Спартак» играл в Кубке с «Локомотивом». И Иванов не увидел фола на Тикнизяне со стороны Игнатова. В итоге последовала голевая передача. И что мы получаем? В том матче «Спартаку» помогли, в этом — навредили... В футболе так бывает. Человеческий фактор», — сказал Орлов.

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